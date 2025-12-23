GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eski karı-koca silahla vurularak öldürüldü

Eski karı-koca silahla vurularak öldürüldü
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti. Ölen 2 kişinin eski karı-koca olduğu öğrenildi.

Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda henüz belirlenemeyen bir kişi ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftaki kişi taşıdığı silahla Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın eski eşi Duygu Karabaş'ı vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Karabaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi. Olayda kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

