2026 asgari ücretinde karar haftası: Gözler nihai rakamda

2026 yılı asgari ücretini belirleme sürecinde sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta gerçekleştirmesi beklenen üçüncü toplantıyla yeni rakamı ilan etmesi öngörülüyor.

Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında gözler üçüncü toplantıya çevrildi.

Asgari ücret sürecinde adım adım sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar iki kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısından önce TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Işıkhan, işçi tarafının görüş ve önerilerini alarak komisyona iletti. Bakan Işıkhan'ın katıldığı ikinci toplantıda, ekonomik göstergeler de ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar ekonomik verilere ilişkin raporlarını paylaştı. Görüşmelerin ise 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

"Bu hafta belirlenmesi kuvvetli ihtimal"



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Asgari ücretle ilgili son bir toplantıyla birlikte bu hafta asgari ücretin belirlenmesini çok kuvvetli ihtimal olduğunu değerlendiriyorum.

Sürecin 31 aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor



Asgari ücret tespit komisyonu 10 üyeyle toplanabiliyor. Kararlar da toplanan 10 üyenin salt çoğunluğuyla alınabiliyor. Dolayısıyla şu anda Asgari Ücret Tespit Komisyonu zaten birinci ve ikinci toplantısında da 10 üyeyle toplanmıştı. Bir sonraki toplantıda zaten 10 üyenin salt çoğunluğuyla da yeni asgari ücreti belirleyebiliyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi