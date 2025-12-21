GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,18
STERLİN
57,46
GRAM
6.041,73
ÇEYREK
9.927,57
YARIM ALTIN
19.757,72
CUMHURİYET ALTINI
39.390,61
EKONOMİ Haberleri

Kasım indirimleri mercek altında: 12,9 milyon lira ceza

Kasım indirimleri mercek altında: 12,9 milyon lira ceza
Kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Efsane kasım indirim dönemine yönelik şikâyetlerin ele alındığı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında 108 dosya incelendi

93 dosyanın mevzuata aykırı olduğu tespit edildi; bu dosyalar hakkında 12.905.818 TL idari para cezası uygulandı.

57 dosya için durdurma ve 16 dosya için erişim engeli kararı verildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER