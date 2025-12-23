Sarıkamış Şehitleri Selçukya’da şiirlerle anıldı

Selçukya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen her hafta farklı bir konu başlığı altında Konya’lı şair ve ozanlar tarafından adeta bir şiir resitalinin sunulduğu Selçukya Şiir Akşamlarında bu hafta Sarıkamış Şehitleri dua ve şiirlerle yad edildi.

Selçukya Kültür Evi'nde gerçekleşen programda konuşan Dernek Başkanı Av Fatma Şeref Polat ;İbn-i Haldun'un "Geçmişler geleceğe, suyun suya benzediği kadar benzer.”sözüne vurgu yaparak tarihin bir milletin sadece mazisi değil istikbalinin de pusulası olduğunu tarihten ibret almayanlar için tarihi bilmekle bilmemek arasında hiçbir farkın olmadığını zaman usta bize en iyi şekilde öğretmiştir.

"Ülkemiz asırlar boyunca Sarıkamış'ta olduğu gibi binlerce kahramanın canları pahasına verdikleri mücadeleyle kurulmuş, korunmuş, yükseltilmiş ve bugünlere ulaşmıştır.Sarıkamış Şehitleri başta olmak üzere Anadolu coğrafyasını kanlarıyla sulayarak bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Program Selçukya Şairleri;Hasan Ukdem, Hasan Karaca,Kamil Baysal,Mustafa Remzi Samancı,İbrahim Demirtaş Ayşe Gök, Yücel Uysal, Mustafa Arıcıoğlu, Zafer Oflaz, Şerife Eker,Cemal Çalışkan,Hasan Demir,Şükran Pınarcan,Zeliha Büyükcengiz,Mustafa Şen,Ahmet İnci,Cengiz Çelik ,Ahmet Şener,Tayyar Yıldırım ,Devriş Ahmet Şahin ve Yakup Çak tarafından günün anısına okunan şiirler ile sona erdi.

(Cumali Özer)