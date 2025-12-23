Konya Karaman yolunda kaza: Yaralılar var!

Kaza, Konya- Karaman yolu Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Ekipler Olay Yerinde
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi gönderildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 2 kişi Konya Şehir Hastanesi'ne, 2 kişi Konya Meram Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 1 kişi ise Numune Hatanesine sevk edildi.
3 Kişinin Sağlık Durumu İyi
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından kaza yapan otomobil otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi