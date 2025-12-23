GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,99
EURO
50,53
STERLİN
58,09
GRAM
6.236,92
ÇEYREK
10.246,30
YARIM ALTIN
20.393,23
CUMHURİYET ALTINI
40.657,74
KONYA Haberleri

Konya’da ekipleri harekete geçiren ihbar! İç çamaşırından çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ekipleri harekete geçiren ihbar! İç çamaşırından çıktı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan araçtaki S.P, V.K, A.C. ve A.P'nin üzerinde arama yapıldı. A.P'nin iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilince, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.P. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.P, V.K ve A.C. serbest bırakıldı. 

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER