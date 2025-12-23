GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Mekke'de Türk kafilesine otobüs çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Mekke’de Türk kafilesine otobüs çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 Türk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasına ilişkin bilgi verildi.

Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarpması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi.

Kazada, Abidin Dağköy'ün vefat ettiği, Emine Dağköy ve Birol Yalçın'ın ise yaralandığı ifade edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Yalçın taburcu edilirken diğer yaralı için ambulans uçak talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Konsolosluk makamlarının olayın ardından ivedilikle harekete geçtiği, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattığı ve ailelerle irtibat kurulduğu kaydedildi.

Ayrıca olayla ilgili incelemelerin de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi.

Kaynak: AA

