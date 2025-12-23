GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Seyir halindeyken yanan işçi servisi küle döndü

Seyir halindeyken yanan işçi servisi küle döndü
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken midibüs adeta küle döndü.

Engin Akkaya idaresindeki midibüs, dün akşam Pelitlibağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup işçileri tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

