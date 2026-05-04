Konya Yarı Maratonu’nda sağlık ve spor buluştu

Konya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'un yanı sıra hizmet başkanları, hastane başhekimleri ve çok sayıda sağlık çalışanı da katıldı. Sağlık camiasının güçlü şekilde yer aldığı organizasyon, hem spor hem de toplumsal farkındalık açısından dikkat çekti.
HAREKETLİ YAŞAM MESAJI ÖNE ÇIKTI
Maraton boyunca fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, "Hareketli Yaşam” mesajını birlikte vererek toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sağladı. Etkinlikte yer alan sağlık çalışanları, sporun günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğine dikkat çekti.
Organizasyona katılan sağlık çalışanları ve sporcular, etkinliğin birlik ve motivasyon açısından önemli olduğunu ifade etti. Yetkililer, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm katılımcılara ve sporculara teşekkür ederek, benzer organizasyonların devam edeceğini belirtti.
