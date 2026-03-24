Hadim Devlet Hastanesi’ne yeni diş hekimi atandı

Konya'nın Hadim ilçesinde sağlık hizmetleri her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Hadim Devlet Hastanesi bünyesine katılan Diş Hekimi Nafia Nur Sorudak, hasta kabulüne başladı.

Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verecek olan Sorudak'ın göreve başlamasıyla birlikte hastanenin poliklinik hizmetlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yeni atama, ilçe halkının sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak.

Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Öz, Diş Hekimi Nafia Nur Sorudak'a yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin hem hastane hem de bölge halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Yetkililer, yapılan yeni görevlendirmelerle birlikte Hadim'de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı bir şekilde sunulmaya devam edeceğini belirtti.

(Cumali Özer)