Konya’da 1 günde 3 kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya Kulu'da son günlerde meydana gelen trafik kazalarındaki artış vatandaşları tedirgin ediyor. İlçede bir gün içerisinde yaşanan 3 ayrı trafik kazasında toplam 12 kişi yaralandı.
KAZALAR FARKLI NOKTALARDA MEYDANA GELDİ
Edinilen bilgilere göre kazalar; Fevziye ile Tuzyaka yolu arasında, Ankara–Konya kara yolu üzerindeki Zincirlikuyu Kavşağı'nda ve Karacadağ Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR
Yaz mevsiminin yaklaşması, etkisini sürdüren yağışlı hava ve yurt dışından gelen gurbetçilerin ilçeye ulaşmaya başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandığı belirtildi. Yetkililer, sürücülere hız kurallarına uymaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
YETKİLİLERDEN DİKKAT ÇAĞRISI
Artan kazaların ardından vatandaşların trafik kurallarına daha fazla riayet etmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle yoğun güzergâhlarda dikkatli olunması gerektiğini belirten yetkililer, can ve mal kaybının önlenmesi için sürücülerin tedbirli davranmasının önemine dikkat çekti.
(Cumali Özer)