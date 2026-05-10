Konya tarımında yeni sezon hazırlığı! Yetkililer sahaya indi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. İsmail Çiftçi ile birlikte Cihanbeyli ilçesini ziyaret etti.
Gerçekleştirilen program çerçevesinde Duran Seçen ile Dr. İsmail Çiftçi, Ağabeyli Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette bölgede devam eden tarımsal faaliyetler yerinde incelenirken, ekili alanların mevcut durumu da değerlendirildi.
Muhtarla İstişare Yapıldı
Program kapsamında Atlıhan Bodur ile de görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede mahallede sürdürülen tarımsal çalışmalar ele alınırken, üreticilerin talepleri ve yeni sezon beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Yağışların Etkisi Değerlendirildi
Son dönemde etkili olan yağışların üretime sağladığı olumlu katkılar da ziyaret sırasında gündeme geldi. Yetkililer, çiftçilerle bereketli ve verimli bir sezon geçirilmesi temennisini paylaştı.
