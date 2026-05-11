Konyalı başkan en yakınını kaybetti! Bu mesajla teşekkür etti

Konya'nın Kulu ilçesi belediye başkanı Abdurrahim Sertdemir, hayatını kaybeden ağabeyi Kazım Sertdemir için taziye dileklerini ileten vatandaşlara teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Sertdemir, yayımladığı mesajda duyduğu büyük acıyı paylaşırken, kendilerini yalnız bırakmayan herkese şükranlarını sundu.

"AĞABEYİM HER ZAMAN ÖRNEK BİR İNSANDI”

Başkan Sertdemir mesajında, " Varlığıyla huzur bulduğum, dualarıyla her zaman yanımda olan kıymetli ağabeyim Kazım Sertdemir'i ebedî âleme uğurlamanın derin hüznü içindeyim.

Ağabeyim; merhameti, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve güzel ahlakıyla bizlere her zaman örnek oldu. Onun sevgisi, desteği ve duası hayatımın her anında en büyük güç kaynağım oldu.

Hayat, Rabbimizin bizlere emanet ettiği bir yolculuk; ölüm ise bu fani âlemden ebedî âleme açılan hakikatli bir kapıdır. İnanıyorum ki ağabeyim, Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle kuşatılmış, güzel kulluklarına karşılık cennetle mükâfatlandırılmıştır.

Taziye için arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımızı paylaşan, dua eden, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm eş, dost, akraba, komşu ve hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günümüzde yanımızda olmanız bizlere güç verdi.''

Ağabeyi Kazım Sertdemir'in merhameti, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla çevresinde sevilen bir insan olduğunu belirtti. Ağabeyinin hayatı boyunca ailesine ve yakınlarına destek olduğunu ifade eden Sertdemir, onun duaları ve sevgisinin kendisi için en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu dile getirdi.

TAZİYE DESTEKLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Acılı süreçte kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Sertdemir, telefonla arayan, mesaj gönderen, evlerine gelerek acılarını paylaşan tüm dost, akraba ve hemşehrilerine minnettar olduğunu söyledi. Sertdemir, yapılan desteklerin kendilerine moral verdiğini ifade etti.

MERHUM KAZIM SERTDEMİR'E RAHMET DİLEDİ

Mesajının sonunda merhum ağabeyi Kazım Sertdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Başkan Sertdemir, ailesine ve sevenlerine sabır temennisinde bulundu. Başkan Sertdemir, paylaşımında birlik ve dayanışmanın zor günlerde büyük önem taşıdığını vurguladı.

(Meltem Aslan)