GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,441 TL
EURO
53,261 TL
STERLİN
61,600 TL
GRAM
6.839 TL
ÇEYREK
11.237 TL
YARIM
22.269 TL
CUMHURİYET
44.263 TL
KONYA Haberleri

Konya’da park halindeki motosiklet alev alev yandı! Yaşananlar kask kamerasına yansıdı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da park halindeki motosiklet alev alev yandı! Yaşananlar kask kamerasına yansıdı
Konya’da paket servisine çıkan motosikletli kurye alev alev yanan motosiklete yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaşananlar kuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde çıktı. Paket servisine çıkan motosikletli kurye kenarda park halinde duran motosikletten dumanı fark etti.

Yanan motosiklete doğru giden kurye bir vatandaşın yangın söndürme tüpü getirmesi üzerine alev alev yanan motosiklete müdahale etti. Olay anı ise kuryenin kask kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Paket servisinde olduğunu belirten ismini vermek istemeyen kurye, "Alışveriş merkezinin önünde yoğun bir duman fark ettim. Yaklaştığım zaman da motosikletin yandığını gördüm. Polis ve bekçiler yanan motora yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişler ama yangın tekrardan yükseldi. O sırada bir vatandaş yangın tüpü getirdi ve ‘sıkabilen var mı' dedi. Ben de sıktım. Motosiklet kara duman attı. Ben de biraz söndürmeye çalıştım. O sırada zaten itfaiye ekipleri gelerek yangını kontrol altına aldılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER