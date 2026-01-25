Osmanlı Dönemi’nde tahta çıkan en genç padişahın yaşı kaçtır? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşkın tarihinde, veraset sistemindeki değişiklikler ve saray içi dengeler nedeniyle zaman zaman çok genç yaşta şehzadeler tahta çıkmıştır. Ancak içlerinde biri var ki, çocuk yaşta omuzlarına yüklenen bu büyük sorumlulukla tarihe geçmiştir.

Osmanlı Dönemi'nde tahta çıkan en genç padişahın yaşı kaçtır?

Osmanlı tahtına oturan en genç padişah IV. Mehmed'dir (Avcı Mehmed). 1648 yılında, babası Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi üzerine henüz 6 yaşındayken (tam olarak 6 yıl 7 aylıkken) Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. padişahı olmuştur. Küçük yaşta olması sebebiyle saltanatının ilk yılları büyükvalidesi Kösem Sultan ve annesi Turhan Hatice Sultan'ın naipliğinde geçmiştir.

Cevap: 6

Kaynak: Haber Merkezi