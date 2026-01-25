Barış Manço'nun 7'den 77'ye herkesin gönlüne taht kuran "Arkadaşım Eşek" şarkısı, o sıcak köy atmosferini ve çocukluk özlemini en saf haliyle bizlere hissettirir. Şarkının sözlerinde köy yaşamının vazgeçilmez üyeleri birer birer sayılsa da, bazen hafızamızda yer eden bazı hayvanlar aslında o listede yoktur.

Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısında hangi hayvanın ismi geçmemektedir?

Şarkıda geçen hayvanları ve o meşhur dizeleri tekrar bir hatırlayalım:

Tay: "Yaban tayları çayırda tepişiyor mu?"

Horoz: "Çilli horoz sabahları ötüyor mu?"

Kuzu: "Sarıkız kuzusunu sütten kesti mi?"

Eşek: "Uzun kulaklarını son bir kez salla / Elveda arkadaşım eşek"

Şarkıda köy hayatı anlatılmasına rağmen Keçi ismi hiçbir dizede geçmemektedir.

Cevap: Keçi

Kaynak: Haber Merkezi