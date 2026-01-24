Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en zarif örneklerinden biri olan bu dizeler, usta şair Ahmet Muhip Dıranas'ın kaleminden dökülmüştür. Şairin çocukluk ve gençlik anılarından yola çıkarak yazdığı bu şiir, sadece edebiyatımızda değil, Yeşilçam sinemasında Müjde Ar'ın başrolünde olduğu filmle de ölümsüzleşmiştir.

"Ne güzel komşumuzdun sen..." diye başlayan dizeye göre komşu ablanın ismi hangisidir?

Şiirin ilk kıtasında ve nakarat gibi tekrarlanan bölümlerinde adı geçen o meşhur isim Fahriye'dir. Şiir, "Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla!" dizesiyle hafızalara kazınmıştır.

Cevap: Fahriye

