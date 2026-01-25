Bu gece başlayacak! 22 ilçede elektrik kesintisi: 16 saat sürecek
İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayan milyonlarca vatandaş, 26 Ocak Pazartesi sabahına elektrik kesintileriyle uyanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Ocak 2026 Pazartesi günü için yatırım, onarım ve bakım operasyonu düğmesine bastı. Tam 22 ilçeyi kapsayan ve bazı bölgelerde 16 saate kadar süreceği öngörülen planlı kesintiler bu gece yarısından itibaren başlıyor. Genel olarak 8-9 saat sürecek elektrik kesintisi, 1 ilçede 16 saat yaşanacak. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçeler, sokaklar ve mahallelerde elektrikler olmayacak? İşte ilçe ilçe 26 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
Arnavutköy, Sultangazi, Sarıyer ve Kağıthane gibi ilçelerde yarın sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. 1 ilçede bulunan mahallelerde ise bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kesintiler 16 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
26 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı içinTIKLAYINIZ
