Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlattığında kaç yaşındaydı? Çifte Milyon sorusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, Türk milletinin kaderini değiştiren Kurtuluş Savaşı'nın resmen başladığı tarih olarak kabul edilir. Bu büyük yolculuğa çıktığında, genç bir Osmanlı subayı olarak hem askeri dehasını hem de vizyonunu Anadolu'nun bağımsızlığı için ortaya koymuştur.

Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında kaç yaşındaydı?

1881 doğumlu olan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında 38 yaşındaydı. Bu genç yaşta, kısıtlı imkanlara rağmen bir milletin yeniden doğuşu için gerekli olan tüm stratejik planlamaları hayata geçirmeye başlamıştır.

