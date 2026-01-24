Doğada üreme süreçleri türden türe büyük farklılıklar gösterir. Bazı canlılar sadece birkaç haftada yavrularını dünyaya getirirken, bazıları için bu süreç yıllara yayılan sabırlı bir bekleyişe dönüşür. Özellikle karada yaşayan dev memeliler arasında, bu rekoru elinde tutan canlı herkesi şaşırtıyor.

Gebelik süresi en uzun olan canlı hangisidir?

Dünya üzerindeki tüm kara memelileri arasında en uzun gebelik süresi Asya filleri ve Afrika fillerine aittir. Bir filin hamileliği yaklaşık olarak 22 ay (yaklaşık 660 gün) sürmektedir. Bu muazzam süre, yavrunun anne karnında devasa boyutlara ulaşması ve gelişmiş bir beyin yapısıyla doğması için gereklidir.

Cevap: Fil

Kaynak: Haber Merkezi