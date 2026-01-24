Fransa'da giyotin, Fransız İhtilali'nin kaotik günlerinden modern dünyaya kadar tam 185 yıl boyunca resmi infaz yöntemi olarak kullanıldı. Birçok kişi bu yöntemin Orta Çağ'da kaldığını düşünse de, tarihsel gerçekler oldukça şaşırtıcı.
Fransa'da giyotinle idam en son ne zaman uygulanmıştır?
Fransa'da giyotinle gerçekleştirilen son idam 20. yüzyılda, tam olarak 10 Eylül 1977 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte Hamida Djandoubi isimli mahkûm, Marsilya'daki bir hapishanede giyotinle infaz edilmiştir. Bu olaydan kısa bir süre sonra, 1981 yılında Fransa'da idam cezası tamamen kaldırılmıştır.
Cevap: 20. yüzyıl (1977)
