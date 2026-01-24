H harfini cümlelerinde genellikle kullanmayan biri nerelidir? Çifte Milyon sorusu

Türkçenin zengin ağız ve şive yapısında bazı harflerin kullanımı yöreden yöreye büyük değişiklikler gösterir. Özellikle "H" harfi, bazı bölgelerimizde kelime başında veya ortasında neredeyse hiç telaffuz edilmez; bu durum o yörenin en karakteristik konuşma özelliği haline gelmiştir.

H harfini cümlelerinde genellikle kullanmayan biri nerelidir?

Konuşurken "H" harfini genellikle kullanmayan, yani bu harfi "yutan" kişiler genellikle Trakyalıdır. Trakya ağzında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) "H" harfiyle olan bu mücadele meşhurdur. Örneğin; "Hava" yerine "Ava", "Hayret" yerine "Ayret", "Hasan" yerine "Asan" denildiğini sıkça duyabilirsiniz. Hatta bu durum bölge insanı için sempatik bir şaka konusu haline gelmiştir: "Be beyav, bizde 'H' harfi var da biz mi kullanmıyoz?"

Cevap: Trakyalı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevresi)

