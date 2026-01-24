Türk sinemasının en sevilen yapımlarından biri olan "Köyden İndim Şehire", dört kardeşin büyükşehirde define bozdurma çabalarını konu alan unutulmaz bir komedi klasiğidir. Himmet Ağa'nın (Zeki Alasya) peşine takılan kardeşlerin her birinin karakteri ve isimleri hafızalara kazınmıştır.

"Köyden İndim Şehire" filminde Himmet ağabeyin hangi isimde kardeşi yoktur?

Filmdeki dört kardeşi ve canlandıran oyuncuları hatırlayalım:

Himmet: Zeki Alasya (En büyük ağabey)

Saffet: Kemal Sunal

Gayret: Metin Akpınar

Hayret: Halit Akçatepe

Seçenekleri incelediğimizde Saffet ve Hayret filmdeki öz kardeşlerdir. Ancak Haşmet isminde bir kardeşleri yoktur. (Not: Metin Akpınar'ın canlandırdığı karakterin ismi Gayret'tir, Haşmet ile karıştırılabilmektedir.)

Cevap: Haşmet

