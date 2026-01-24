Matematik dünyasının en gizemli ve en meşhur sabitlerinden biri olan Pi ($pi$), aslında doğadaki kusursuz bir oranın ifadesidir. Binlerce yıl önce keşfedilen bu oran, büyüklüğü ne olursa olsun belirli bir geometrik şeklin karakterini belirler.

"Pi sayısı" hangisinin çevresini çapına böldüğümüzde elde ettiğimiz sayıdır?

Pi sayısı, bir dairenin (veya çemberin) çevresinin, o dairenin çapına bölünmesiyle elde edilen sabit sayıdır. Bu oran, dairenin boyutu ne kadar değişirse değişsin asla değişmez ve yaklaşık olarak 3,14 değerine eşittir.

Cevap: Daire / Çember

Kaynak: Haber Merkezi