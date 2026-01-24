Çemberimde gül oya türküsünde geçen çember hangisidir? Çifte Milyon sorusu
"Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya" dizeleriyle gönüllere taht kuran bu meşhur Çanakkale türküsü, aslında bir genç kızın umutlarını, aşkını ve çeyizindeki emeğini anlatır. Türkünün isminde geçen "çember" kelimesi, günümüzde kullanılan geometrik şekil olan çemberden çok farklı bir anlama sahiptir.
"Çemberimde gül oya" türküsünde geçen çember hangisidir?
Türküde geçen çember, Anadolu'da kadınların başlarına örttükleri, kenarları oyalı bir tür baş örtüsü veya yazmadır. Genellikle ince pamuklu kumaştan yapılan bu örtülerin kenarları, genç kızlar ve kadınlar tarafından iğne oyasıyla (türküde geçtiği gibi gül oyasıyla) süslenirdi. Yani burada bahsedilen, geometrik bir şekil değil, geleneksel bir giyim eşyasıdır.
