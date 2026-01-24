GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi hayvan sürüngenler ailesinden değildir?

Güncelleme Tarihi:

Hangi hayvan sürüngenler ailesinden değildir?

Doğadaki canlıları sınıflandırırken bazen dış görünüşleri bizi yanıltabilir. Özellikle nemli yerleri seven ve derisi pullarla kaplı olmayan bazı canlılar, şekil olarak kertenkeleye benzedikleri için "sürüngen" sanılsa da aslında bambaşka bir sınıfa aittirler.

Hangi hayvan sürüngenler ailesinden değildir?

Seçenekleri bilimsel sınıflarına göre inceleyelim:

  • Kaplumbağa: Sert kabuklu bir sürüngendir.

  • Yılan: Ayakları olmayan bir sürüngendir.

  • Bukalemun: Renk değiştirme yeteneğiyle bilinen bir sürüngendir (kertenkele türü).

  • Semender: Görünüşü kertenkeleye benzese de, hayatının bir kısmını suda bir kısmını karada geçiren bir amfibidir (iki yaşamlı). Kurbağalarla aynı sınıfta yer alır; derileri nemlidir ve sürüngenlerin aksine pulları yoktur.

Cevap: Semender

Kaynak: Haber Merkezi

