YAŞAM Haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacaktır? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacaktır? Çifte Milyon sorusu

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, 2026 yılında ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. 48 takımın mücadele edeceği ve toplamda 104 maçın oynanacağı bu dev turnuva, tarihin en geniş kapsamlı futbol şöleni olmaya aday.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacaktır?

Turnuvanın resmi açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki tarihi Azteca Stadı'nda oynanacaktır. Yaklaşık 40 gün sürecek olan bu büyük heyecan, 19 Temmuz 2026'daki final müsabakasıyla sona erecektir.

Cevap: 11 Haziran 2026

Kaynak: Haber Merkezi

