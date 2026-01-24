Türkiye'de uzun yıllar boyunca gazete köşelerindeki samimi ve sıra dışı üslubuyla tanınan, cinsellik üzerine verdiği cevaplarla fenomen haline gelen Dr. Haydar Dümen, aslında tıp dünyasında çok daha köklü bir alanda uzmanlaşmıştı. Toplumun tabularını yıkan cevaplarının ardında, insan psikolojisini ve sinir sistemini en derininden tanıyan bir uzmanlık yatıyordu.

Haydar Dümen'in tıpta uzmanlık alanı hangisiydi?

Dr. Haydar Dümen, bir Nöropsikiyatrist idi. Yani kendisi hem Psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları) hem de Nöroloji (sinir sistemi hastalıkları) alanlarında uzmanlaşmış bir hekimdi. Gazete köşelerinde cinsellik üzerine yazdığı yazılar, aslında psikiyatrinin bir alt dalı olan cinsel terapiler ve insan psikolojisi üzerindeki derin bilgisinin bir yansımasıydı.

Cevap: Nöropsikiyatri (Psikiyatri ve Nöroloji Uzmanı)

Kaynak: Haber Merkezi