Sudan koyun geçirme festivali her sene hangi ilimizde yapılır? Çifte Milyon Sorusu

İlker Ayrık’ın sunduğu Çifte Milyon Yarışmasında final sorusu soruldu. İşte sorunun cevabı:

Geleneksel ve bir o kadar da görsel şölen tadında olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, her yıl Denizli ilimizde düzenlenmektedir.

​İlçe: Yarışma, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde gerçekleştirilir.

​Tarihçesi: Yaklaşık 850 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinen bu etkinlik, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için de çalışmalar yapılan çok değerli bir mirastır.

​Hikayesi: Efsaneye göre, bir çobanın ağasının kızına aşık olması ve aşkını kanıtlamak için sürüsünü Büyük Menderes Nehri'nden karşıya geçirmesi gerektiği hikayesine dayanır.

​Amacı: Çobanlar, "el koyun" adını verdikleri sürü lideri koçları ile nehrin serin sularına atlayarak sürülerini karşıya geçirmeye çalışır. Burada asıl ölçülen, çoban ile koyun arasındaki sevgi ve sadakat bağıdır.

Doğru Cevap: B Şıkkı Denizli

