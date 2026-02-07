Bakan Yerlikaya’dan polis memuru Keskin için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi. Yerlikaya, olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.EGM'den yapılan açıklmaada şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat'ta Ankara'da bir araç muayene istasyonunda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polis memuru Melih Okan Keskin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu üzücü hadise sonucunda araç muayene istasyonu çalışanları M.Y. ve S.A. isimli kişiler adli mercilerce tutuklanmıştır. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz."

Kaynak: AA