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SAĞLIK Haberleri

Kulu Bölge Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevi devredildi

Bekir Turan
Muhabir
Kulu Bölge Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevi devredildi

Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık iki yıldır hastanenin başhekimlik görevini yürüten Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, görevini Uzm. Dr. Numan Demiralp'e devretti.

KARABULUT'TAN VEDA VE TEŞEKKÜR MESAJI

Hastanede düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı sağlık personeli ve idari çalışanlara teşekkür etti. Karabulut, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına önemli çalışmalara imza attığını belirterek, görev süresince elde edilen başarıların ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade etti.

Karabulut ayrıca, yeni görevinde de sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

DEMİRALP GÖREVİ DEVRALDI

Başhekimlik görevini devralan Uzm. Dr. Numan Demiralp ise kendisine duyulan güven nedeniyle teşekkür etti. Demiralp, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin mevcut başarılarını daha ileri seviyelere taşımak amacıyla tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte özveriyle çalışacaklarını söyledi.

Hasta memnuniyetini ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışını ön planda tutacaklarını vurgulayan Demiralp, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir başarı için ekip ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti.

YENİ BAŞHEKİME BAŞARI DİLEKLERİ

Devir teslim töreninde hastane yöneticileri ve çalışanları da hazır bulundu. Katılımcılar, görev süresi boyunca hastaneye sunduğu hizmetler ve katkılar nedeniyle Uzm. Dr. Mustafa Karabulut'a teşekkür ederken, başhekimlik görevine başlayan Uzm. Dr. Numan Demiralp'e yeni görevinde başarılar diledi.

Tören, iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

(Bekir Turan)

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