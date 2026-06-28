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SAĞLIK Haberleri

Sigara yasağında kapsam genişliyor! Bakan Memişoğlu açıkladı

Sigara yasağında kapsam genişliyor! Bakan Memişoğlu açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Memişoğlu, düzenleme ile “kapalı alan algısını“ netleştireceklerini belirtti.

Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu konuyla ilgili yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyleyerek sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, "Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık, bazı değişiklikler olabilir ama bizim bir taslağımız var. Bir kaç ay içerisinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Görünür olmamasını sağlayacağız.” mesajını vererek sözlerine şunları ekledi:

"18 yaş altına sigara yasağı kontrol edilmiyor, bununla ilgili de taslağımıza bazı maddeler koyacağız. Yasaklamayacağız ama görünür olmasını engelleyeceğiz. Mekanlar camekanlı mı? Kapalı mı? Açık mı? Bunları netleştireceğiz. 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış, ben toplumumun kanser olmasını istemiyorum.”

DOKTOR AÇIĞI SÜRÜYOR MU?

Memişoğlu mesajlarını, canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalar yaptıklarını da söyledi.

Sağlık Bakanı, "Biz bunu Yükseköğretim Kurumu ile de görüşüyoruz. Tıp fakültelerine baktığımız zaman hangi bölümlerde doktora ihtiyaç var görüyoruz. Türkiye OECD rakamlarına göre doktor sayısında düşük. Diğer meslek grupları da öyle. Hemşire ve doktor halen daha eksiğimiz var. Diğer branşlarda Türkiye makul seviyeye ulaşmış durumda. İnsan gücü aslında önemlidir. Onlara alan açmak için de uzaktan sağlık hizmeti gibi mevzuatlarımızı revize ediyoruz. Sağlık Meslek mezunlarının iş yapma alanlarını genişletiyoruz. Sağlık ekosistemini memur sistemi olarak algılamamalıyız.” açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Haber Merkezi

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