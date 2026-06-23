Konya’da hasat başladı! Arpa fiyatlarında son durum

Konya Ovası'nda 2026 sezonunun ilk arpa hasadı başladı.
Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Konya'da hasadın başlamasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik artarken, üreticiler de sezonun ilk fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.
Arpa kaç TL?
Arpa fiyatlarında son günlerde düşüş yaşandı.
19 Haziran'da ortalama 12,16 TL/kg seviyesinde işlem gören arpa, 22 Haziran'da 11,37 TL/kg'a kadar geriledi. 23 Haziran'da ise işlemlerde ortalama fiyat 11,54 TL/kg olarak gerçekleşti.