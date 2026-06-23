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KONYA Haberleri

Cihanbeyli’de süne surveyi ve arazi kontrolleri sürüyor

Bekir Turan
Muhabir

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Cihanbeyli’de süne surveyi ve arazi kontrolleri sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cihanbeyli ilçesinde hububat ekili alanlarda arazi kontrolleri ve süne surveyi çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarla ürün gelişimi ve zararlı yoğunluğu yakından takip ediliyor.

HUBUBAT TARLALARINDA DETAYLI İNCELEME

Cihanbeyli genelinde gerçekleştirilen kontroller kapsamında hububat ekili arazilerde süne surveyi çalışmaları yapıldı. Teknik ekipler, tarım alanlarında incelemelerde bulunarak ürünlerin gelişim durumunu değerlendirdi.

ZARARLI YOĞUNLUĞU TAKİP EDİLİYOR

Saha çalışmalarında özellikle süne başta olmak üzere ürün verimini etkileyebilecek zararlıların yoğunluğu gözlemlendi. Yapılan tespitler doğrultusunda üreticilere gerekli teknik bilgilendirmeler aktarılarak alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

ÜRETİCİLERE BEREKETLİ SEZON TEMENNİSİ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olunmaya devam edileceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca düzenli saha kontrolleriyle tarımsal üretimin desteklendiği belirtilirken, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileğinde bulunuldu.

(Bekir Turan)

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