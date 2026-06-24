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KONYA Haberleri

Konya’da başkan paylaştı! Rekor seviyede gerçekleşti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da başkan paylaştı! Rekor seviyede gerçekleşti

Konya Karatay belediye başkanı Hasan Kılca, ilçe genelinde yürütülen ulaşım yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez mahallelerde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirten Kılca, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

MAHALLE VE YAYLA YOLLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karatay Belediyesi'nin özellikle kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Hasan Kılca, mahalle bağlantı yollarının güçlendirilmesinin yanı sıra mahalle ve yaylaların iç yollarında da parke çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kılca, yapılan yatırımların vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdığını ve ulaşım güvenliğini artırdığını belirterek, ilçenin dört bir yanında çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

SON YILLARIN EN YÜKSEK PARKE YOL YATIRIMI

Karatay'da son yıllarda rekor seviyede parke yol yapımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Hasan Kılca, ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek için yatırımların devam edeceğini söyledi.

Kılca, "Merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerimizde de yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Mahalle bağlantı yollarımızın güçlendirilmesiyle birlikte mahalle ve yaylalarımızın iç yollarında parke çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karatay'da son yıllarda rekor seviyede parke yol yapımı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

 

 

(Meltem Aslan)

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