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Apartman dairesinde yangın: 3 kardeş hayatını kaybetti

Apartman dairesinde yangın: 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta çıkan ikamet yangınında 3 engelli hayatını kaybederken, ölenlerin isimleri belirledi.

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı.

Binanın birinci katındaki ikamette çıkan yangına ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında engelli olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdulgani Saltalı hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Olayın görgü tanığı Melih Çevik, "Ani oldu hiçbir şey anlayamadım. Ben çalışıyordum birden yangını görünce yardım etmek istedim. Bana ıslak bir battaniye verdiler onunla girdim insanları kurtarmaya çalıştım. İki çocuk alabildim. Alevler çok yüksekti ben de rahatsız oldum. İkinci bir müdahale yapmak istedik itfaiyeci arkadaşlar yetişti onlar çıkardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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