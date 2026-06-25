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KONYA Haberleri

90 yılda yüzde 85 küçülmüştü! Konya sınırındaki göl yeniden canlandı

90 yılda yüzde 85 küçülmüştü! Konya sınırındaki göl yeniden canlandı
Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ve geçtiğimiz 90 yılda yüzde 85 oranında küçülen ülkenin 2’inci büyük gölü Tuz Gölü’nde, son 66 yılın en fazla yağmur yağışıyla birlikte bu sene su seviyesi yüzde 45 oranında arttı. Göl su seviyesinin artmasıyla birlikte flamingoları da ağırlamaya başladı.

İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl son 90 yılda yüzde 85 küçülmesiyle gündeme gelen Tuz Gölü, son 66 yılın en fazla yağışının olduğu bu yıl su seviyesini yüzde 45 oranında artırarak yeniden canlandı. Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü su seviyesinin artmasıyla flamingoları da ağırlamaya başladı. Flamingoların konaklama ve kuluçka mekanı olan Tuz Gölü'nde geçtiğimiz yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle flamingoların da azaldığı gözlemlenirken, bu yıl yoğun bir flamingo konaklamasını yine Tuz Gölü'nde yapıyor.

"Tuz Gölü yeniden flamingolarına kavuştu"

Son 66 yılın en fazla yağan yağmur yağışlarının Tuz Gölü'ne de can suyu olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, bu yıl göl su seviyesinin yüzde 45 oranında arttığını belirterek, "Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak Tuz Gölü'müz son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülmüştü. Yine son 90 yılda çalışmalara baktığımızda Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü yüzde 85 oranında küçülmesinin ardından burada kuluçkaya yatan flamingoları da etkilemişti. Flamingolar Tuz Gölü'ne uğramaz olmuştu. Ancak bu seneki yoğun yağmurlardan dolayı Tuz Gölü'müzün su seviyesi yüzde 45 oranında arttı. Buna bağlı olarak alanımız genişledi ve dolasıyla flamingoların konaklama ve kuluçka yeri olan Tuz Gölü yeniden flamingolarına kavuştu. Son gözlemlemelerimize göre yeni kuluçkadan çıkan flamingolar Tuz Gölü'nde barınıyor. Öte yandan flamingo sayısının da geçtiğimiz yıllara oranla arttığını görüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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