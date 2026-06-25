Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’a tebrik yağmuru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7 kıtada 240 bin yerel yönetimi temsil eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin uluslararası temsildeki gururu oldu.

Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi'nde, Mexico City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Başkan Altay'a Konya protokolü ve yerel yöneticiler kutlama mesajları yayımladı.

BAKANLARDAN TEBRİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın UCLG Başkanlığı'na seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, dünya üzerinde 240 bin yerel yönetimi temsil eden Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçildi. Yerel yönetimlerimizin küresel ölçekteki temsili açısından son derece kıymetli olan bu görevin COP31 sürecimize de güçlü katkılar sunacağına inanıyor, Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yayımladığı mesajda, Başkan Altay'ı gönülden tebrik ettiğini belirterek, Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inandığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Uğur İbrahim Altay'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Ülkemiz adına daha nice başarılı çalışmaya imza atacağına, sosyal belediyecilik anlayışımızı uluslararası platformlarda en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Başkanımıza üstün başarılar diliyor, çalışmalarında muvaffakiyetlerinin daim olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat,Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli hemşehrim Sayın Uğur İbrahim Altay'ın, dünyanın en büyük yerel yönetimler ağı olan ve dünya üzerinde 240 bin yerel yönetimi temsil eden Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilmesi, ülkemiz ve şehirlerimiz adına büyük bir iftihar vesilesidir.Bu önemli görev, Türk belediyecilik anlayışının uluslararası düzeyde ulaştığı saygınlığın ve şehirlerimizin küresel yönetimde üstlendiği etkin rolün güçlü bir göstergesidir. Bu önemli seçimin, aynı zamanda, ülkemizin uluslararası platformlarda artan temsil gücüne ve şehir diplomasisine değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyor; bu önemli görevin, başta COP31 süreci olmak üzere küresel iş birliği alanlarında ülkemize ve tüm şehirlerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, kendisine üstün başarılarının devamını diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, UCLG Dünya Kongresi'nde 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.

Çelik, "Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyoruz. Başkanımızın, yerel yönetimlerin küresel düzeyde siyaset üretimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı, ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KONYA PROTOKOLÜNDEN KUTLAMA MESAJLARI

Konya Valisi İbrahim Akın, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Altay'ı tebrik ederek görevin Konya'ya, Türkiye'ye ve Dünya Belediyeler Birliği'ne hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçilmesinin, Konya'nın yerel yönetimlerde ortaya koyduğu vizyonun uluslararası ölçekte takdir gördüğünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özgökçen, "Kadim şehrimizin birikimini, Türkiye Yüzyılı belediyecilik anlayışını ve insan odaklı hizmet vizyonunu dünya şehirleri nezdinde temsil edecek bu önemli görevin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Uğur İbrahim Altay Başkanımızı gönülden tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da kısa mesajında Başkan Altay'ı tebrik ederek, "Gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilmesinin Konya adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Özboyacı, "Bazen bir şehrin ortaya koyduğu vizyon sadece kendi sınırlarında kalmaz, dünyaya da ilham olur. Elhamdülillah bu gururu bir kez daha yaşadık. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyorum. Konya Modeli Belediyecilik bugün sadece şehrimizin değil, dünyanın da konuştuğu ve örnek aldığı bir başarı hikâyesidir. İnanıyorum ki Başkanımızın öncülüğünde bu başarı hikâyesi büyüyerek devam edecek” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.

Altunyaldız, "Sayın Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum. Yeni görevinde üstün başarılar diliyor; bu önemli sorumluluğun ülkemiz, Konya'mız ve dünya şehirleri adına hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay için tebrik mesajı yayımladı.

Göka, Altay'ın Konya'yı uluslararası alanda temsil eden çalışmalarına dikkat çekerek, "Kadim medeniyet şehri Konya'nın birikimini ve vizyonunu dünyaya taşıyan bu başarının devam etmesini diliyorum. Sayın Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Fas'ta gerçekleştirilen UCLG seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, 240 binden fazla yerel yönetimi temsil eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildiğini hatırlatarak tebrik etti.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN TEBRİK

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı”nın (UCLG) 8. Dünya Kongresi'nde, 140'tan fazla ülkeden yerel yönetim temsilcileri ve delegelerin oylarıyla UCLG Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesinin Konya adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Konya'mız adına bir kez daha gurur duyduk. Fas'ta gerçekleştirilen 2026 UCLG Dünya Kongresi'nde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın 2026-2029 dönemi Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesi bizleri son derece memnun etti. Değerli başkanımızı tebrik ediyor, üstlendiği küresel misyonda muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Fas'ta gerçekleştirilen 2026 UCLG Dünya Kongresi'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 2026-2029 dönemi Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilmesiyle şehir ve ülke adına büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Kavuş, "Yerelden küresele uzanan bu önemli görevde Başkanımızı tebrik ediyor, şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil eden başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi