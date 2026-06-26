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KONYA Haberleri

Ilgın’da öğrencilerden örnek davranış! Turnuva sonrası alanı temizlediler

Ali Asım Erdem
Muhabir
Ilgın’da öğrencilerden örnek davranış! Turnuva sonrası alanı temizlediler

Konya'nın Ilgın ilçesinde ortaokul öğrencileri, futbol turnuvasının ardından sergiledikleri çevre duyarlılığıyla takdir topladı. Etkinlik sonrası halı saha ve çevresindeki çöpleri toplayan öğrenciler, örnek davranışlarıyla hem mahalle sakinlerinin hem de okul yönetiminin beğenisini kazandı.

FUTBOL TURNUVASININ ARDINDAN TEMİZLİK YAPTILAR

Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Ahmet Emin'in koordinasyonunda mahalledeki halı sahada sınıflar arası futbol turnuvası düzenledi.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından öğrenciler, etkinlik alanını temizlemek için harekete geçti. Halı saha ve park içerisindeki atıkları tek tek toplayan öğrenciler, çevreyi ilk halinden daha temiz bırakarak örnek bir davranış sergiledi.

MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Kamil Genç, öğrencilerin çevre bilinciyle hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç, bu anlamlı davranışta emeği bulunan öğretmen Ahmet Emin'e ve tüm öğrencilere teşekkür ederek, çevreye duyarlı nesiller yetişmesinin toplum adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğrencilerin örnek davranışı mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılanırken, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturduğu belirtildi.

(Ali Asım Erdem)

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