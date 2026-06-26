Konya’da 474.512 öğrenci karne heyecanı yaşadı

2025-2026 eğitim öğretim yılı sene sonu karne dağıtım töreni, Konya Valisi İbrahim Akın ve il protokolünün katılımlarıyla Karatay Hacıveyiszade Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulunda gerçekleştirildi.

Bugün itibarıyla sona eren 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Konya ili genelinde 474.512 öğrenci karnelerini aldı.

Tören öncesinde öğrenciler, Konya Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki protokol üyelerini çiçeklerle karşıladı.

Konya Valisi, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerimize karnelerini ve çeşitli hediyeleri protokol üyeleri ile birlikte takdim etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Konya Valisi, yaz tatilini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Konya Valisi; çocukların geleceğe güvenle bakması açısından en önemli rehberlerin öğretmenler olduğunu belirterek öğretmenlerin, çocukların bireysel gelişimlerini sağlamaları, medeniyet değerlerimizi muhafaza etmeleri, muhakeme ve muhasebe eden güçlü toplumu oluşturmaları açısından önemli bir görev ifa ettiklerini söyledi.

Karne törenine; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Şube Müdürü Davut Kaya, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırım, protokol üyeleri, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2025–2026 eğitim öğretim yılında fedakârca emek veren yönetici, öğretmen ve velilere teşekkür edip; eğitim camiamıza, öğrencilere, sağlık ve huzur dolu bir yaz tatili diledi.

Kaynak: Haber Merkezi