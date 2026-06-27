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KONYA Haberleri

Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu vatandaşların sorularını cevapladı

Bekir Turan
Muhabir
Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu vatandaşların sorularını cevapladı
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor“ buluşmaları kapsamında Seyyidharun ve Yenicami mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programı, Seyyidharun Meydanında gerçekleştirildi. Programa AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın, Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın, yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve mahalleliler katıldı.

Seydişehir Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programda, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve ihtiyaçları tek tek dinlenerek yerinde çözümler üretildi.
Seydişehir'de devam eden projeler ve planlanan belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Ustaoğlu, vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.

Başkan Ustaoğlu, "Birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her zaman sahadayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekleri değerlendirerek planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Bazı bölgelerde altyapı çalışmaları tamamlanmadığı için hizmetleri bekletmek zorunda kalıyoruz. KOSKİ ile koordineli şekilde çalışarak, yapılan yatırımların ileride yeniden kazılmaması için süreci dikkatle yürütüyoruz. Sorumluluk alanımızda olsun ya da olmasın her noktaya hizmet götürmeye gayret ediyoruz.” dedi.

Ortak akıl ve istişare vurgusu yapan Ustaoğlu, "Hemşehrilerimizin desteğini en büyük gücümüz olarak görüyoruz. Seydişehir için eser ve hizmet üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ise mahalle buluşmalarını sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyip çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Programda ayrıca imar, fen işleri, temizlik, altyapı, kültürel ve sosyal hizmetlere ilişkin sorular da yetkililer tarafından yanıtlandı. Başkan Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

(Bekir Turan)

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