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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yukarıballık Mahallesi'ndeki tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasına gitmek üzere yola çıkan İbrahim Yılmaz (42) yönetimindeki 16 PR 214 plakalı traktör, engebeli toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Kalaslarla kaldırılan traktörün altından çıkarılan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

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