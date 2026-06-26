Cevdet Yılmaz: “Terörsüz Türkiye ile güçlü kalkınmanın temellerini atacağız’’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel sistemin yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, Türkiye’nin güçlü siyasi liderliği ve istikrarlı yönetimi sayesinde bu süreci avantaja çevirebilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi. “Terörsüz Türkiye” sürecinin ise ülkenin kalkınması açısından tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Yılmaz, yasal düzenlemelerin bu yasama yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Basın Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri” programına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Başkan Yardımcıları Nurettin Bay, Zeki Akbıyık ve Hasan Yavuz Bakır tarafından karşılandı. Programa Ankara'da görev yapan çok sayıda medya temsilcisi katılırken, ANMEG VAKFI yayın kuruluşlarını Mütevelli Nurettin Bay temsil etti.

Medya temsilcilerinin sorularını cevaplandıran Yılmaz, dış politikadan ekonomiye, yeni anayasa çalışmalarından "Terörsüz Türkiye” sürecine kadar gündemdeki birçok başlığı değerlendirdi.

Küresel ölçekte İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan düzenin sona erdiğini belirten Yılmaz, dünyanın yeni bir ara dönemden geçtiğini söyledi. Yeşil ve dijital dönüşümün hız kazandığını, jeopolitik risklerin arttığını ifade eden Yılmaz, bu süreçte doğru politikalar izleyen ülkelerin öne çıkacağını kaydetti Türkiye'nin güçlü liderliği ve yetişmiş insan kaynağıyla bu dönemi fırsata çevirebilecek konumda olduğunu dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye” sürecine özel önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin açıklamalarını "ezber bozan ve cesur bir çıkış” olarak değerlendirdi. TBMM'de kurulan komisyonun önemli bir çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, hazırlanan rapor doğrultusunda yasal düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu, düzenlemenin bu yasama yılı sona ermeden Meclis gündemine getirilmesinin planlandığını söyledi.

Terörün Türkiye'ye bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde maliyet oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, sürecin başarıya ulaşmasıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınmanın hızlanacağını, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlanacağını kaydetti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde İran-ABD geriliminin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, buna rağmen enflasyonda düşüş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Tarım ve turizmde olumlu bir tablo bulunduğunu, teknoloji yoğun sanayide büyümenin devam ettiğini ifade eden Yılmaz, emek yoğun sektörlerde sorunlar bulunduğunu, bunun bilincinde olarak bu sektörlerde çalışan başına 3 bin 500 liralık destek uygulandığını hatırlattı. Yılmaz, istihdama büyük katkı sağlayan emek yoğun sektörlerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konut arzını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, deprem konutlarında dünyanın takdirini toplayan bir iş başardıklarını,500 bin sosyal konut projesini başlattıklarını belirten Yılmaz, gıda fiyatlarının düşürülmesi amacıyla sulama, lojistik, demiryolu ve enerji yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Yılmaz, mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu ve çok sayıda değişiklik nedeniyle kendi içinde uyumsuz hale geldiğini söyledi. Türkiye'nin sivil, demokratik ve günümüz şartlarına uygun yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Yılmaz, hazırlık çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve oluşacak uzlaşma ortamında sürecin ilerletilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Altın fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine ise Yılmaz, yatırımcılara tek bir yatırım aracına bağlı kalmamaları tavsiyesinde bulunarak, birikimlerin çeşitlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Yılmaz, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerinde olumlu gelişmeler beklediklerini belirterek, savunma sanayi, ticaret ve stratejik iş birliği alanlarında yeni adımların atılabileceğini ifade etti.

Türkiye'de önümüzdeki günlerde yapılacak NATO zirvesine de değinen Yılmaz, bu toplantının NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri olduğunu kaydetti. Yılmaz, "bu yıl ülkemiz için bir zirveler yılı. Organizasyonlarda çok başarılıyız. Bu de gelişmişliğimizin bir tezahürüdür” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi