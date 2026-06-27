Konya’da yaz tatili coşkusu başladı! Karne Şenliği yoğun ilgi gördü

Yaz tatiline eğlenceyle başlayan çocuklar, Meram Belediyesinin Karne Şenliği’nde unutulmaz bir gün yaşadı. Binlerce çocuk ve ailenin katıldığı Karne Şenliği, renkli etkinlikleriyle büyük beğeni toplarken 80 Binde Devr-i Alem Parkı, karne sevincini yaşayan çocukların neşesiyle doldu. Büyük ilgi gören etkinlik, 28 Haziran Pazar günü de çocukları ağırlamaya devam edecek.

Meram Belediyesinin eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlediği Karne Şenliği, ilk gününde çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gördü. 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte binlerce çocuk, yaz tatiline eğlence dolu bir başlangıç yaparken, park da gün boyunca adeta ziyaretçi akınına uğradı.

ÇOCUKLAR VE AİLELER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Meram Belediyesi tarafından organize edilen Karne Şenliği kapsamında ücretsiz olarak kapılarını açan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Rafadan Tayfa sahne gösterisi ve konseri, illüzyon gösterileri, akrobasi şovları, tahta bacak gösterileri, halk oyunları, maskot dansları, müzik dinletileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalar çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Şenlik alanında kurulan şişme oyun parkurları, sportif aktiviteler, ahşap akıl oyunları ve çeşitli atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Gün boyunca süren etkinliklerde aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, ortaya renkli ve neşe dolu görüntüler çıktı.

KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN!

Ücretsiz olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı da yoğun ilgi gördü. Çocuklarıyla birlikte karne sevincini kutlamak isteyen aileler, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın eşsiz atmosferini değerlendirince parkta adeta ziyaretçi rekoru yaşandı. Öte yandan Karne Şenliği'ni kaçıranlar için de güzel bir fırsat bulunuyor. Yoğun ilgi gören organizasyon, 28 Haziran Pazar günü de saat 13.00'te yeniden başlayacak. Eğlence dolu gösteriler, oyun alanları, konserler, atölyeler ve sürpriz etkinliklerle dolu program kapsamında çocuklar bir gün daha karne sevincini doyasıya yaşayabilecek. Meram Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini 80 Binde Devr-i Alem Parkı'ndaki şenliğe davet etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU VE GELECEĞİ İÇİN NE YAPSAK, AZDIR”

Karne Şenliği'ne katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da çocukların sevincine ortak oldu. Etkinlik alanını gezen, çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Kavuş, yaptığı

konuşmada Meram Belediyesi olarak çocukların sadece eğitim hayatlarına değil, sosyal gelişimlerine de büyük önem verdiklerini söyledi. Çocukların yoğun geçen eğitim öğretim döneminin ardından güzel bir yaz tatilini hak ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, belediye olarak yaz tatilini verimli değerlendirebilmeleri adına bu yıl da yaz spor okulları ile içerisinde birbirinden farklı atölyelerin yer aldığı yaz okullarını kapsamlı bir içerikle hazırladıklarını belirtti. Çocukların ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, onların en iyi şekilde yetişebilmesi için her alanda destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu