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KONYA Haberleri

Konya’da uyuşturucu operasyonu! 18 kişi tutuklandı

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da uyuşturucu operasyonu! 18 kişi tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü planlı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 15 bin 783 adet sentetik ecza hapı, 17 bin 843 adet ecstasy hap, 8 adet captagon hap, 1,2 gram metamfetamin, 5,1 gram kokain, 6,15 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 300 gram ADB Butinica maddesi ile 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu

Ekipler ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 845 TL, 410 dolar ve 300 euroya da el koydu.

18 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

(Bekir Turan)

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