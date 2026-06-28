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KONYA Haberleri

Konya’da otomobil şöleni! Yüzlerce araç tek noktada buluştu

Konya’da otomobil şöleni! Yüzlerce araç tek noktada buluştu
Seydişehir Belediyesi ve KONFER (Klasik ve Modifiyeli Araçlar Derneği) iş birliğiyle düzenlenen modifiyeli ve klasik araçların yer aldığı Modifiyeli Araç Fuarı başladı.

Kuğulu Tabiat Parkı'nda düzenlenen Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden yüzlerce aracın katıldığı fuarda, modifiyeli ve klasik araç tutkunları araçlarını sergiliyor. 

Etkinliğin ilk gününde Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, modifiyeli araç fenomenleriyle bir araya geldi.

Şehir merkezinde kortejle şehir turu gerçekleştirilen programda, protokol konuşmalarının ardından çeşitli gösteriler düzenlendi.

KONFER Başkanı Ferhat Çalış, Belediye Başkanı Ustaoğlu ve Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı'ya teşekkür etti. 

Etkinlik, bugün sona erecek.

Kaynak: AA

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