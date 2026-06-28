MHP Meram’da coşkulu kongre: Mahmut Yaman güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi Meram İlçe Başkanlığı’nın 15. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Terörsüz Türkiye” ve “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Mahmut Yaman yeniden seçilerek güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Meram İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Kongreye; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelik, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Konya Şube Başkanı Erhan Dönmez, MHP Konya KAÇEP'ten Sorumlu İl Başkanı Zeliha Bademci, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığı'nı MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaparken, Divan üyeliklerinde MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MHP MYK Üyesi Özer Karakayacı, MHP MYK Üyesi Güzide Çipan, MHP İl Başkan Yardımcısı Orkun Dülger yer aldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Mahmut Yaman yeniden seçilerek güven tazeledi.

KALAYCI: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TEMİNATIDIR”

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP'nin "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla başlattığı 15. Olağan Kurultay sürecinde Meram İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini belirterek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selamlarını katılımcılara iletti. Meram'ın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Kalaycı, ilçede gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık bir siyaset mektebi olduğunu vurgulayan Kalaycı, partinin milli varlığa, milli kimliğe ve tarihi misyona sahip çıkmanın adı olduğunu söyledi. "Biz dün neysek bugün de oyuz. Biz, ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz" diyen Kalaycı, MHP'nin temel önceliğinin milletin birliği, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğü olduğunu ifade etti. Türkiye'nin küresel ve bölgesel tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kalaycı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştirirken, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar karşısında sessiz kalan çevrelerin demokrasi ve insan haklarından söz etmeye haklarının olmadığını söyledi. Bölgesel gelişmeler karşısında iç cephenin sağlam tutulmasının önemine vurgu yapan Kalaycı, "21. yüzyılın Türk ve Türkiye Yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizde bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de Terörsüz Türkiye'dir" dedi. Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu belirten Kalaycı, bu hedefin Türkiye'yi dünya dengeler sisteminde daha güçlü bir konuma taşıyacağını, güvenlik için harcanan kaynakların kalkınma seferberliğine dönüştürüleceğini ve gelecek nesillere daha huzurlu bir Türkiye bırakılacağını ifade etti.

KALAYCI'DAN KONYA EKONOMİSİ VE YENİ YATIRIM ALANLARI VURGUSU

Türkiye'nin yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı olduğunu belirten Kalaycı, MHP'nin hazırladığı "İstikrar, Ahlak ve Refah Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi"ne dikkat çekti. MHP'nin uzun yıllardır Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşan sanayinin Anadolu'ya kaydırılması gerektiğini savunduğunu ifade eden Kalaycı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen yeni yatırım alanlarından ikisinin Konya'da bulunduğunu söyledi. Bu bölgelerde mega endüstriyel alanların kurulacağını, demir yolları ve liman bağlantılarının sağlanacağını belirten Kalaycı, Kalkınma Yolu ve Turan Koridoru projelerinin Konya'nın stratejik önemini daha da artıracağını ifade etti. Konya'nın ihracat başarısına da değinen Kalaycı, şehrin 2026 yılının ilk beş ayında 1 milyar 389 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren 8 Konyalı firmayı tebrik etti. Ayrıca Konya Ovası'nın su ihtiyacını karşılayacak projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, birlik ve beraberlik mesajları vererek MHP'nin Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Mahmut Yaman'ı tebrik ederek, Cumhur İttifakı'nın Konya ve Meram'da güçlü bir birliktelik ortaya koyduğunu ve bu birlikteliğin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ

MHP İl Başkanı Sedat Göncü yaptığı konuşmada, "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla,19 Mayıs'ta Samsun İlkadım'da başlatılan 15'inci Olağan Büyük Kurultay sürecinin kutlu yürüyüşüne devam ettiğini söyledi. "Bizim için siyaset, günlük hesapların, şahsi beklentilerin veya geçici unvanların alanı değildir.” diyen Göncü şöyle devam etti; "Bizim için siyaset, milletin bekasını, devletin devamlılığını ve geleceğin inşasını merkeze alan ciddi, ağır ve ahlaki bir sorumluluktur. Bizim için teşkilat, şahıs merkezli güç arayışlarının değil, dava merkezli sorumluluk anlayışının adıdır. Bizim için teşkilat, fikrin disipline, sadakatin hizmete, ülkünün millete yöneldiği kutlu yapının adıdır. Bu sebeple bugün burada davamızı ahlakla, siyasetimizi şuurla, hedefimizi milli iradeyle yeniden tahkim ediyoruz. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz, "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda, liderimizin izinde, milletimizin emrindeyiz.”

MERAM GÖZBEBEĞİMİZ

Meram'ın Konya'nın gözbebeği bir ilçesi olduğuna dikkat çeken Göncü şunları kaydetti; "Meram'da güçlü teşkilat, Konya'da güçlü teşkilat demektir. Konya'da güçlü teşkilat ise Milliyetçi Hareket Partisinin Türk siyasetindeki yürüyüşüne güç katmak demektir. Bu nedenle bugün gerçekleştirdiğimiz kongreyi sadece bir seçim olarak değil, geleceğe uzanan büyük yürüyüşümüzün önemli bir durağı olarak görüyoruz. Bu nedenle teşkilatlarımızın sahada daha güçlü, daha etkin ve daha ulaşılabilir olması büyük önem taşımaktadır. Kongrelerimiz birleşmenin, kardeşliğin, dava şuurunun öne çıktığı kutlu buluşmalardır. Bugün burada bulunan her dava arkadaşım şunu bilmelidir ki; ülkücülük sadece bir siyasi tercih değil, bir ahlak, bir karakter ve bir adanmışlık hareketidir. Ülkücüler dün Türk milletinin zor günlerinde nasıl ön safta durmuşsa, bugün de Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ön safta durmaktadır. Bu vesileyle, Meram İlçe Teşkilatımızın bugüne kadar göstermiş olduğu gayretlerden dolayı teşekkür ediyor, görev alacak tüm dava arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.”

MAHMUT YAMAN: "BİRLEŞTİREN VE GÖNÜLLERE DOKUNAN OLDUK”

Yeniden MHP Meram İlçe Başkanlığına seçilen Mahmut Yaman, göreve 2021 yılında Genel Merkez'in takdiriyle atandıklarını, 2023 yılında ise delegelerin teveccühüyle seçildiklerini hatırlattı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren mahalle mahalle, sokak sokak çalıştıklarını ifade eden Yaman, Meram'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını daha yukarı taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Yapılan tüm çalışmaların merkezinde teşkilatın birlik ruhunun bulunduğunu belirten Yaman, "Bizler bugüne kadar ayrıştıran değil birleştiren olduk. Kırgınlıkları büyüten değil, gönüllere dokunan olduk. Şahsı önceleyen değil, davamızı ve teşkilatımızı önceleyen bir anlayışla hareket ettik" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Yaman, MHP'nin Türk milletinin vicdanı, milli birliğin teminatı ve devletin bekasının yılmaz savunucusu olduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu güçlü iradenin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in idealleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliği doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirten Yaman, "Bizim hedefimiz yalnızca bugünü değil, yarınları da kazanmaktır. Bizim hedefimiz yalnızca seçimden seçime değil, her zaman milletimizin yanında olmaktır. Bizim hedefimiz; Meram'da, Konya'da ve Türkiye'nin her köşesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin dava anlayışını daha güçlü şekilde temsil etmektir" ifadelerini kullandı. Yoğun katılımın ve büyük bir coşkunun hâkim olduğu kongre, tebriklerin kabulü ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

MHP MERAM İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİMİ ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

MAHMUT YAMAN (BAŞKAN)

ABDULLAH ALPASLAN ÇELEPÇİ

AHMET ALANLI

AHMET ARSLANTAŞ

ALİ RIZA NARİN

AYBİKE BİLGEN TEPE

BAYRAM KUZU

BERKAY ÖZER

CENGİZ YARAR

EMİN DİNÇ

HASAN GÜDEN

İHSAN GÖKSEL

İSMAİL BUĞRAHAN ÖZSAN

KADİR USLU

KÜRŞAT YAVUZ

MEHMET ARICI

MEHMET YAYA

MUHAMMED ALİ AŞCI

SUAT ŞAHİN

TANSEL YURTSEV

TUNAHAN ERASLAN

TUNAHAN ÖZBEK

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

ABDULLAH TUGAY

ORHAN ÇINAR

HİLMİ SARIGÜZEL

AHMET YÜRÜR

ESMA DOĞAN UZUN

FADİME ÖKSÜZ KOÇAK

LÜTFİYE GAZYAĞCI

CEYDA EYLÜL ACAR

ERTAN ÇETE

BİLAL GÖKGÜ

ERHAN YARIMOĞLU

NAİL AYDIN

OKTAY BOZKURT

BATTAL TOPCU

MEHMET ÖZYİĞİT

KADİR AKKAŞ

ALAETTİN ÖZTÜRK

İSMAİL AY

VAHAP ATİK

AHMET SEYİT YARIMBAY

ALİ GÖRMEZ

NİYAZİ URAL

(Cumali Özer)