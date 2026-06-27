Konya’nın en işlek caddesi yenilendi!

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek güzergâhlarından biri olan Atatürk Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Atatürk Caddesi’ndeki asfalt yenileme çalışmalarını gece çalışarak çok kısa sürede tamamladıklarını belirterek, “Yaptığımız çalışmayla caddemizin standardını yükselttik. Konya’mızın ihtiyaç duyulan tüm noktalarında yol yapım, bakım ve asfalt yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda şehrin en işlek güzergâhlarından biri olan Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışması tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek ve vatandaşlara güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla şehir genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
Şehrin en yoğun kullanılan ulaşım akslarından biri olan Atatürk Caddesi'ndeki asfalt yenileme çalışmalarını gece çalışarak çok kısa sürede tamamladıklarını aktan Başkan Altay, "Yaptığımız çalışmayla caddemizin standardını yükselttik. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planladığımız çalışmalarla ulaşım kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Konya'mızın ihtiyaç duyulan tüm noktalarında yol yapım, bakım ve asfalt yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki güzergahta kapsamlı bir asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Tamamlanan çalışmalarla birlikte sürüş güvenliği ve ulaşım konforu üst seviyeye taşındı.
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