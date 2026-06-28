Konya’da 2 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Karşı yönden seyir halinde olan bir otomobile çarpan aracın neden olduğu kazada, çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücünün alkollü olup olmadığı ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
(Cumali Özer)