GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,681 TL
EURO
53,065 TL
STERLİN
61,698 TL
GRAM
6.185 TL
ÇEYREK
10.195 TL
YARIM
20.297 TL
CUMHURİYET
40.489 TL
KONYA Haberleri

Konya’da 2 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 2 araç birbirine girdi! Yaralılar var
​Konya’nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre alkollü ve süratli olduğu öne sürülen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Karşı yönden seyir halinde olan bir otomobile çarpan aracın neden olduğu kazada, çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücünün alkollü olup olmadığı ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER