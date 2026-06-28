Konya’da genç tekvandocudan acı haber! 46 günlük yaşam savaşını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan milli sporcu adayı 17 yaşındaki tekvandocu Fatma Telli, yaklaşık 46 gün önce Seydişehir’de geçirdiği motosiklet kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 13 Mayıs'ta Seydişehir ilçesi Bahçelievler Kavşağı'nda meydana geldi.
Ağır yaralanmıştı!
Edinilen bilgilere göre, Fatma Telli'nin kullandığı 42 BGV 641 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletten savrulan genç sporcu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan Fatma Telli, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'daki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 46 gündür yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki tekvandocu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bugün toprağa verilecek
Acı haberi ailesi ve yakınları sosyal medya hesaplarından duyururken, Fatma Telli'nin cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Beyşehir Merkez Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Beyşehir Sakin Taekwondo Spor Kulübü sporcusu olan Fatma Telli'nin vefatı, başta ailesi olmak üzere antrenörleri, takım arkadaşları ve spor camiasını derin üzüntüye boğdu. Genç sporcunun azmi ve başarılarıyla tanındığı belirtilirken, sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.
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